高知競馬場で２月２日に行われた９Ｒ・一発逆転ファイナルレース（ダート１４００メートル）で、レース名と同じ馬名で注目を集めていたイッパツギャクテン（牡５歳、高知・中西達也厩舎、父ベストウォーリア）は１２頭立ての９着に敗れた。岡遼太郎騎手とのコンビで６番人気。スタートで後手に回り、中団のポジションで最後の直線を迎えたが、追い込むことはできなかった。ＳＮＳでは「イッパツギャクテンならず」「イッパツ