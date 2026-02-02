9月に開幕するアジア・アジアパラ競技大会を前に、愛知県は「燃料電池タクシー」の購入補助を新年度から始めると発表しました。愛知県によりますと、水素やアンモニアを活用する燃料電池タクシーの購入について、新年度から定額のおよそ4割弱となる350万円の補助を始めるということです。燃料電池車の購入補助は既にトラックやバスでは始まっていて、愛知県内ではこれまでに合わせて40台ほどが導入されています