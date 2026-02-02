衆院選公示翌日から１日まで5日間の県内5つの小選挙区で期日前投票を済ませた人は10万2768人で2年前の衆院選の同じ期間と比べて5245人増えたことが分かりました。県選管のまとめによりますと公示翌日の１月28日から１日までの5日間の県内5つの小選挙区の期日前投票者数は10万2768人でした。2年前の前回選の同じ期間と比べて5245人増えています。小選挙区別では1区、2区、3区では前回選を上回っていますが4区と5区では下回っていま