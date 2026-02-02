「中国地区選手権競走・Ｇ１」（２日、下関）準優９Ｒは茅原悠紀（３８）＝岡山・９９期・Ａ１＝がイン逃げで１着。終始、余裕のあるレース運びに見えたが「全くですよ。余裕がないですね」と明かした。１着に関してはホッとした表情を浮かべる。ただ、足に関しては物足りないようで「中堅のままですね。出足、伸び、回り足ともに二重丸はつきません」とボヤく。続けて「一緒くらいと思うけど、雰囲気が弱い感じ。このエンジ