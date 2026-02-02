フィギュアスケートのジャンプを競うロシア連盟の大会で、準決勝に出場したカミラ・ワリエワ＝1日、モスクワ（タス＝共同）【モスクワ共同】2022年北京冬季五輪のフィギュアスケート女子に金メダル候補として出場し、ドーピング違反で4年間の資格停止処分を受けた19歳のカミラ・ワリエワロシア）が1日、モスクワでのジャンプだけで争うロシア連盟独自の大会を6位で終えた。昨年12月に処分期間を終えて初の実戦だった。1分30