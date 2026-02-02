6日開幕のミラノ・コルティナ五輪に出場するスピードスケート男子の新濱立也（高崎健康福祉大職）と山田和哉（ウェルネット）が2日、会場での練習後に取材に応じた。新濱は仮設リンクの雰囲気にも違和感はなく「どのリンクも変わらない」と自然体。選手村の雰囲気については「（コロナ下だった）北京よりも自由がある五輪。新鮮な気持ちはある」と印象を語った。広域開催のため、選手村も北京五輪よりもコンパクトとなってい