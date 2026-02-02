「中国地区選手権競走・Ｇ１」（２日、下関）準優９Ｒで藤原碧生（２５）＝岡山・１２９期・Ａ１＝が強烈な動きを披露した。枠なり３コースからコンマ０６のトップスタート（Ｓ）。１Ｍは果敢に握ったが、インの茅原悠紀（岡山）、２コースの白井英治（山口）を沈められなかった。それでも２Ｍも外を強引に握る。すると、２番手の白井より前に出ていけたのだ。２周１Ｍは楽に白井より先に回り、逃げた茅原に続いて２着に入っ