飲食店のアルバイト店員にプラスチック製のレシート入れを投げつけたとして、韓国籍の40歳の男が暴行容疑で現行犯逮捕されました。 暴行の疑いで現行犯逮捕されたのは浜松市浜名区尾野に住む無職の韓国籍の男（40）です。 警察によりますと男は2月2日午後3時半頃、浜松市浜名区の飲食店で、58歳のアルバイト店員の女性にプラスチック製のレシート入れを投げつける暴行を加えた疑いが持たれています。 店員はレジ対