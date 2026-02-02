IOCが提唱する「五輪休戦」を願う壁＝2日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】国際オリンピック委員会（IOC）が提唱する「五輪休戦」を願う壁が、ミラノ・コルティナ冬季五輪のミラノの選手村に設置され、コベントリーIOC会長が2日、大会組織委員会のマラゴ会長らとともに式典で壁にサインした。ロシアのウクライナ侵攻や米国のベネズエラ攻撃などにより、世界の分断が深まる中で迎える冬季スポーツの祭典。コベントリー