投開票まで残り1週間を切った真冬の衆院選。FNNは1月31日・2月1日、選挙戦中盤の情勢を探るため、電話調査を実施しました。高市首相の人気を背景に、新潟県内も自民党の候補が優位に戦いを進めています。 【新潟1区】自民の内山航さんが先行。中道の西村智奈美さんが追う展開となっています。参政の小池幸夫さんと共産の中村岳夫さん、維新の伊藤和成さんは支持に広がりを欠いています。【新潟2区】自民の国定勇人さんが優勢で、