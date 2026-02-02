全国中学校スケート大会第3日は2日、長野市ビッグハットなどで行われ、フィギュアの女子ショートプログラム（SP）は世界ジュニア選手権（3月・エストニア）代表の岡田芽依（愛知・吉良）が67.53点の首位で3日のフリーに進んだ。宮崎花凜（千葉・船橋若松）が63.39点で2位。男子SPは岡崎隼士（岡山・蒼明学院）が69.47点でトップ、佐久間陸（福岡・舞鶴）が58.46点で2位となった。スピードの男子5000メートルは川上春之介（長