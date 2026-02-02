ボートレース下関のG1「第69回中国地区選手権競走」は5日目を終え、優勝戦メンバーが決まった。白井英治（49＝山口）は準優9R、2コースから的確に差して2番手に付けたが、2Mで藤原碧が全速戦を敢行。「交差ができなかったので自分のミスです」。このターン一発で3番手に後退し、優出を逃した。「優出くらいしたかった。残念です」と肩を落としたが、中堅級の舟足で5、6着なしの成績はさすがだ。まだ白星はないが、最終日6、1