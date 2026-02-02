歌手でタレントの早見優さん（59）が2026年1月29日、自身のインスタグラムを更新。ステージ衣装のオフショットを披露した。「昨夜のステージルック」早見さんは、「昨夜のステージルック」といい、ゴールドとブラックの煌びやかなドレス姿と、シアー感のあるネイビーのドレスショットを投稿した。「ゴールド＆ブラックのドレス、そしてシンプルでエレガントなネイビーブルーのドレス」と衣装について説明し、「ステージの灯りの中