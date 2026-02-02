酒気帯び運転の疑いで県庁職員の男（６４）を逮捕 奄美市で2日夕方、酒気帯び運転の疑いで64歳の県庁職員の男が逮捕されました。 道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは奄美市名瀬柳町の県庁職員、満岡哲也容疑者（64）です。 奄美警察署によりますと、満岡容疑者は2日午後4時ごろ、自宅近くの市道で酒気を帯びた状態で軽ワゴン車を運転した疑いが持たれています。歩いて買い物に行くのが面倒だった 満岡容疑者は現場で対向車