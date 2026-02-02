不安定な相場展開続くも、ロンドン時間は値動き一服、米つなぎ予算の行方待ちに＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、値動きが一服して様子見ムードが広がっている。週明けのマーケットは、円安から円高に振れるなど不安定な展開となっている。高市首相関連の報道で東京朝方に円売りが広がり、ドル円は155円台半ばへと上昇。しかし、先週末の流れを受けて金銀などの貴金属相場や原油相場が一段安となる動きに、リ