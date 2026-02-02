俳優で実業家の三山凌輝が２日、自身のインスタグラムを更新し、ソロアーティストとしてデビューすることを発表した。昨年１１月にダンス＆ボーカルグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」からの脱退を発表していた。三山はこの日、インスタグラムに近影や、アーティストとしてのロゴを投稿。「Ａｒｔｉｓｔ『ＲＹＯＫＩＭＩＹＡＭＡ』１ｓｔＤｉｇｉｔａｌｓｉｎｇｌｅｃｏｍｉｎｇｓｏｏｎ」とつづり、ソロの歌手としてのデ