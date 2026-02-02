俳優・いしだ壱成（５１）が新ヘアスタイルを披露した。２日までにインスタグラムで「サッパリしました小美濃さん、いつもありがとうございます」と美容室でヘアカットしたことを伝えた。さらさらの前髪をおろし、雰囲気をガラリ。過去のシルバーの短髪時代とは別人のようになり、昨年１２月に５１歳になったとは思えないほど若い。フォロワーは「とってもお若くてカッコいいです」「日に日に若返りよる」「さらさらヘア〜爽