スバル陸上競技部は２日、豪快なラストスパートを得意として「口町ロケット」の愛称を持つ口町亮（３１）が今季限りで引退することを発表した。引退レースは、青梅マラソン（１５日）の３０キロとなる。口町は埼玉・川口市出身。２０１３年に市立川口高（現川口市立高）から東洋大に入学。３年時に出雲駅伝４区で学生３大駅伝デビューを果たし、いきなり区間賞を獲得した。３年時の全日本大学駅伝３区でも区間賞。優勝に貢献し