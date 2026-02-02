日本最東端の南鳥島近海でレアアースを含む泥の回収に成功した海洋研究開発機構が、泥を採取する様子の一部始終を公開しました。【映像】レアアースを含む泥を採取する様子取り出した容器には茶色の泥が詰まっています。これは、JAMSTEC＝海洋研究開発機構の探査船「ちきゅう」が南鳥島近海の水深およそ6000メートルで採取に成功したレアアースが含まれる泥です。先月12日に出航した探査船「ちきゅう」は深さ6000メートルの