立ち技格闘技「KNOCKOUT」は2日、「KNOCKOUT.62」（3月14日、後楽園ホール）の追加対戦カードを発表した。KNOCKOUT−BLACK女子アトム級3分3Rで前王者のKiho（23＝KNOCKOUTGYM調布）がシュートボクシングからの刺客、風羽（21＝ファントム道場）と対戦する。Kihoは3カ月ぶりの再起戦となる。昨年末にぱんちゃん璃奈に勝利したムエタイ48キロ級の金メダリスト、サネーガーム・サックチャムニ（17）はKNOCKOUT−R