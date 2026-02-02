（台北中央社）労働部（労働省）労働基金運用局が管理・運用する労働者退職給付金や労働保険などの積立金「労働基金」の2025年度の収益額が1兆1177億台湾元（約5兆4600億円）に達し、過去最高を記録した。収益額が1兆元（約4兆9000億円）を突破するのは2年連続。労働基金の運用資産額は25年末現在で7兆7925億元（約38兆円）。25年度の収益率は16.06％に上り、直近10年の平均収益率の8.58％を上回った。同局は、上半期には米国の関