今日は（義母が）来ないからとホッとしてお出かけしようとする、主人公のかづさんですが…▶【マンガで衝撃エピソードを読む】『義母クエスト』人気マンガ『義母クエスト 〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜』の、あるひとコマ。出かけようとして玄関の扉を開けたら、そこにはお義母さんが──突然の訪問に驚きを隠せない嫁「かづ」さん。「家空けますけど…？」と遠まわしに伝えても、折れる様子はありません。このよう