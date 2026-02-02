【その他の画像・動画等を元記事で観る】 三代目 J SOUL BROTHERS（以下、三代目JSB） のOMI（「O」は、ストロークありが正式表記）が、千葉・幕張メッセで、1月30・31日、2月1日にソロライブステージ『OMI LIVE 2026 ～INFINITY MOON～』を開催した。 30日と31日ではそれぞれ『FIRST NIGHT ～FULL MOON～ THE RE:VIVAL』『SECOND NIGHT ～ANSWER…～ THE RE:VIVAL』と題して、