【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2月16日19時から放送されるTBS『CDTVライブ！ライブ！』の出演アーティスト、歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 アンジェラ・アキ「Pledge」「手紙 ～拝啓 十五の君へ～」＝LOVEAぇ! group「Again」King & Prince「Waltz for Lily」「Theater」超ときめき♡宣伝部「画面越しのエンジェル」中島健人なにわ男子「HARD WORK」NAZE「