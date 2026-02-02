6日開幕のミラノ・コルティナ五輪に出場するスピードスケート女子の高木美帆が2日、会場のミラノ・アイス・パークで初練習を行った。仮設リンクの氷の感覚には賛否両論あるが、五輪メダルを7つ保持する高木は「なんとなく幼少期に滑っていた仮説リンクをほうふつされる音があった。逆に懐かしさ、慣れ親しんだ感じなのか、そういう印象を持った」と率直な印象を語った。仮設リンク特有の金属音など幼少期の感覚がよみがえり