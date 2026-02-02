ミラノ・コルティナオリンピックの開幕を前に日本選手団の団長が2日、現地で会見を開き、冬季五輪で過去最高だった北京大会を超えるメダルが取れるようサポートしていくと述べました。ミラノのメインプレスセンターで行われた会見には、日本選手団の伊東秀仁団長と1998年の長野大会でジャンプ団体金メダルを獲得した原田雅彦副団長が出席しました。伊東団長は「過去最高だった北京大会を超えられるようサポートしていきたい」とし