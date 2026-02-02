BC栃木で昨季は打率.367…井上監督と同じ鹿児島出身元気印が帰ってきた。中日は2日、Agreスタジアム北谷で春季キャンプ2日目を迎え、ソフトバンクやマリナーズでプレーしたルートインBCリーグ・栃木の川崎宗則内野手が「選手兼コーチ」として合流した。色褪せぬ44歳に「胸アツだわ」とファンも大興奮だった。井上一樹監督と同じ鹿児島県出身の川崎。合流するや元気よくナインと交流し、ともに汗を流しながら若手へ指導する場面