コーデを上品に引き締めてくれるグレー。黒より優しく、白より落ち着いて見える絶妙なニュアンスカラーは、大人の装いにぴったりです。今【ユニクロ】ではそんなグレーのアイテムが、うれしいお値下げプライスで販売中。今回は、この季節にヘビロテしたくなりそうな「グレー色アイテム」をピックアップしてご紹介します。 リラクシーかつ上品なダークグレーのトップス 【