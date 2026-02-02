DeNAレイノルズの姿に驚きの声プロ野球DeNAのキャンプで話題をさらっているのが、身長2メートル3センチという巨体の新外国人右腕、ショーン・レイノルズ投手だ。他の選手と並ぶと巨体が際立ち、ネット上のファンからは「遠近法仕事しろ」「ハマのシンボルタワー」という声が上がっている。遠くにいるはずなのに、手前にいる投手よりも大きく見える。レイノルズの周りでは、そんな“違和感”を抱く場面が頻発しそうだ。ブルペン