楽天モバイルオリジナルモバイルルーター「Rakuten WiFi Pocket 5G」が登場！楽天モバイルは2日、都内およびオンラインにて「楽天モバイル プレスカンファレンス」を開催し、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービスに対応する楽天回線対応製品として新たに5G対応モバイルルーター「Rakuten WiFi Pocket 5G（型番：J21W005）」（Fuyu Precision Component製）を発表