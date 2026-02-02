【ミラノ（イタリア）２日＝富張萌黄】６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スピードスケートの公式練習が本番会場で行われた。３大会連続４度目五輪の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）がこの日、リンクで調整。「子供の時に滑っていた仮設リンクを彷彿とさせる音があった。懐かしさや慣れ親しんだ印象。ファーストタッチは悪くなかった」とアイスコンディションの第一印象を語った。チーム・ゴールドの仲間でもある中国