映画「太陽を盗んだ男」で知られる映画監督の長谷川和彦（はせがわ・かずひこ）さんが１月３１日午後、誤嚥（ごえん）性肺炎による多臓器不全のため、都内の病院で亡くなった。８０歳だった。広島県出身。葬儀は近親者で執り行う。長谷川さんのパートナーで女優の室井滋が２日、スポーツ報知の取材に応じた。亡くなった日も３時間前までそばに付き添っていた。「とにかく映画の虫だった。『何としても、もう１本は撮って死にた