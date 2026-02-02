2月1日、南明奈がInstagramを更新。夫のよゐこ・濱口優との写真を公開した。【写真】夫・濱口優とのほっこりSHOTや、息子の様子なども公開南は、自身のInstagramアカウントにて、「1月29日優さんお誕生日でした」「今年はパークで遊んでホテルミラコスタにお泊まり」と綴ると、夫の濱口と宿泊したホテル内で撮影した2ショットや、食事の様子を公開。また、「朝起きたらお部屋の電話にミッキーとミニーから 『お誕生日おめでとう 』