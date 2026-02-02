茨城県のJR水戸駅のロータリーで、男女4人を次々と殴りケガをさせたとして、警察は無職の男を逮捕しました。黄色い上着に身を包み、自転車にまたがる男。通り魔的な犯行が、水戸駅前を騒然とさせました。 傷害の疑いで逮捕された、沼尻吉記容疑者（45）。先月30日、茨城県のJR水戸駅前で、男女4人が面識のない男に次々と殴られるなどし重軽傷を負い、沼尻容疑者はその後、逃走していました。警察によりますと、沼尻容疑者はこのう