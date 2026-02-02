昨季限りで巨人で現役引退した長野久義氏＝現巨人編成本部参与＝の引退試合が３月１４日の日本ハムとのオープン戦（東京ドーム）で行われる。１月３１日に入場チケットの一般販売が始まったばかりだが、ＧＩＡＮＴＳオフィシャルチケットサイトによると、２月２日時点で購入できる一般席は既に完売となっている。空席があるのは発売前の「外野立ち見ホーム」と「外野立ち見ビジター」のみ。オープン戦の“即完”は異例で、改め