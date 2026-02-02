【ロサンゼルス＝後藤香代】世界最高峰の音楽賞とされる第６８回グラミー賞の発表・授賞式が１日、ロサンゼルスで行われ、プエルトリコ出身のラッパー、バッド・バニーさんのアルバム「デビ・ティラール・マス・フォトス」が、最高の栄誉とされる「年間最優秀アルバム」に輝いた。スペイン語の作品が同部門を受賞するのは初めて。バッド・バニーさんは受賞スピーチで「夢を追うために故郷や祖国を離れざるを得なかった全ての人