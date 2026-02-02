新日本プロレスは2日、後楽園ホールで「ミクチャpresentsRoadtoTHENEWBEGINNING」を行った。IWGPヘビー級王者の辻陽太はロビー・エックス、石森太二、ドリラ・モロニーのアンバウンドカンパニー軍でユナイテッド・エンパイア軍の11日の大阪で挑戦が決まったジェイク・リー、ゼイン・ジェイ、グレート―O―カーン、HENARE組と8人タッグで対戦。試合は両軍が入り乱れての大乱戦となった。場外戦でも椅子攻撃にお互い