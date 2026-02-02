オリックス・山下舜平大投手が２日、「高速発進」を見せた。宮崎キャンプ初ブルペンで座った捕手に３０球。「（２５年の）秋から体の状態はよくなってきている。思っていたよりもブルペンが暖かく、自然と投げられた」と、この時期に早くも最速１５４キロを計測した。成長過程による腰のコンディション不良で４試合の登板に終わった５年目を経て「けがをしない体づくりは大事」と強調。「パフォーマンスを上げるのももちろん（