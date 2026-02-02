メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県恵那市の太陽光発電所から電力ケーブル約975mを盗んだとして、ベトナム国籍の男が再逮捕されました。 窃盗の疑いで再逮捕されたのは、ベトナム国籍で住居不定、自称アルバイトのグエン・スアン・フン容疑者(28)です。 警察によりますと、フン容疑者は他の複数の人物と共謀し、去年12月、恵那市の太陽光発電所から電力ケーブル約975m、時価総額500万円相当を盗んだ疑いが