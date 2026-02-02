【HG 1/144 Ξガンダム（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女）】 4月 発売予定 価格：7,700円 BANDAI SPIRITSは、2月2日の配信「ガンプラ45周年記念スペシャル配信 最終回！」にて、ガンプラ「HG 1/144 Ξガンダム（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女）」を発表した。4月に発売予定で、価格は7,700円。2月3日から予約受付を開始する。