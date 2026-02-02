1⽉29⽇（⽊）から2⽉1⽇（⽇）までACEes、KEY TO LIT、B&ZAI をはじめとしたSTARTO ENTERTAINMENT所属のジュニア77名が「ジュニア STAR to FESTIVAL 2026」を開催。初⽇を迎えた1⽉29⽇（⽊）の横浜アリーナの模様をレポートします。新たなスターの誕生を予感させる、夢のステージがスタートSTARTO ENTERTAINMENTの次世代スター77名が出演する夢のステージは、