【HG 1/144 メッサーM01型（ガウマン機）】 予約開始：2月3日以降 5月 発売予定 価格：3,740円 BANDAI SPIRITSは、2月2日に行なわれた配信「ガンプラ45周年記念スペシャル配信 最終回！」にて、ガンプラ「HG 1/144 メッサーM01型（ガウマン機）」を発表した。発売は5月を予定しており、価格は3,740円。 本製品は、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサ