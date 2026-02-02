ポジティブで自信に満ちたムードが広がる、ケイト・スペード ニューヨークのSpring2026コレクション。ブランドのヘリテージに現代的な感性を重ね、軽やかな素材や美しいカラーパレットで春らしい空気感を表現しています。思いがけないディテールが光るバッグたちは、春コーデやおでかけスタイルに自然と寄り添い、日常を前向きに彩ってくれる存在♡今季注目のKSDuoにフォ