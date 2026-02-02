Snow Manが、2日にTBS系で放送された音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00〜8：55）に出演。TBS系スポーツ2026テーマソング「STARS」をフルサイズでテレビ初披露した。【写真】完コピダンスに挑戦！個々にポーズの光るSnow Manたち同曲のパフォーマンスではダンスを行わず、一列に並んで歌唱。曲が進むにつれ肩を組むなどしながら、メンバーそれぞれの歌声を重ね合わせたハーモニーで聴かせた。終盤には渡辺翔太によるフ