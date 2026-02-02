カルビーが値上げする「ポテトチップスうすしお味」カルビーは2日、スナック菓子「Jagabee（じゃがビー）」や「ポテトチップス」など17品目を、6月1日納品分から順次値上げすると発表した。原材料価格の高騰などが要因で、店頭の想定価格が5〜30％程度上がる見通し。じゃがビーは「うすしお味」など3品目（いずれも75グラム入り）が30％程度上がり「うすしお味」の店頭想定価格は280円前後から370円前後になる。ポテトチップ