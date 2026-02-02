占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。今月はどんなラッキーがあなたを待っているでしょう？ 西洋占星術を手掛かりに、「仕事＆金運」のTOP3をひも解いていきましょう。3位：おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）【全体運】トライ＆エラーでいきましょう。100発100中の正解はないと気付けば、ぐっと生きやすくなるはず。外しても、「じゃ、次へ行こう」とタフな挑戦を続けることで、あなた基準が育っていきます