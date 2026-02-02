共産党と社民党は2日、高市早苗首相が1日の各党首らによるNHK討論番組への出演を急きょ取りやめたことについて、首相宛てに抗議文を送付した。手を痛めたとの理由だったが、その後に岐阜、愛知両県で街頭演説したと指摘した上で「議論の場から逃げる姿勢に強く抗議する」とした。