終活はいつから始めたらいいの？みなさんは「終活は早いうちから始めましょう」という話は聞きませんか？ よく分からないし、そのうちにと思っていると思います。しかし、終活は早すぎることはありません。思い立ったその日から始めることをおすすめします。「いつかは始めたい」では、いつまでも終活を始めることはできません。 終活を始める時は、身構えない「終活」と聞くと、遺言書を書かなければならないのか、それとも相続の