言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、自然界の生き物から技術的な用語、そして日常的な表現をピックアップしました。文字を当てはめたとき、言葉の「つなぎ目」に意外な発見があるかもしれません。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□うどりえり□□うそう□□づらヒント：翼を広げると2mを超えることもある大きな海鳥の名前は？答えを見る