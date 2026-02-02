2月7日に開幕する明治安田J2・J3百年構想リーグ。宮崎県でキャンプを行っているアルビレックス新潟は、新シーズンのキャプテンを発表しました。初陣はまもなくです。宮崎県での一次キャンプも終盤。実践を想定した練習を通してチームとしての戦術を仕上げていきます。〈船越優蔵監督〉「ОK、ナイス、緑素晴らしい。（石山）青空！そのプレッシャーかからない！もっと行けよ！全力で」この日は、後方から